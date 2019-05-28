«Челси» – «Арсенал»: прогноз Михаила Поленова на финальный матч Лиги Европы

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» – «Арсенал». Матч пройдёт завтра, 29 мая, в Баку.



Ставка: победа «Арсенала» с учётом овертайма и серии пенальти за 2.20.



«В этом сезоне Европой правит Англия. Английская Премьер-лига доказывает свою состоятельность на мировой арене и снова претендует на право считаться лучшим чемпионатом планеты. В финале Лиги Европы сразятся лондонские «Челси» и «Арсенал». О принципиальности матча и говорить нечего. Это не только дерби, но и матч за еврокубок!



Многие почему-то считают явным фаворитом «Челси». Мне абсолютно непонятна данная логика. «Аристократов» здорово лихорадило весь сезон. У Маурицио Сарри были крайне сложные отрезки. Этот «Челси» вполне уязвим и не так хорош и разнообразен в нападении, как мог бы быть с имеющимся сильным составом.



Мне кажется, что у «Арсенала» есть отличные шансы на трофей. Во-первых, у «канониров» мощнейшая атака. Во-вторых, колоссальный еврокубковый опыт Унаи Эмери должен сыграть определяющую роль. Игроки верят в своего тренера, который не раз добивался успеха в Лиге Европы. Исходя из этого, ставлю на проход «Арсенала», — сказал Поленов.