Эксперты оценили шансы Антона Шипулина стать депутатом

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин одержал победу на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу Свердловской области. Бывший биатлонист набрал более 70% голосов. Букмекеры принимают ставки на то, станет ли Шипулин депутатом.



Поставить на то, что по итогам выборов 8 сентября Шипулин станет депутатом Государственной Думы РФ, можно с коэффициентом 1.20. Это соответствует вероятности 77%. Сделать ставку на то, что этого не случится, можно за 4.00 (23%).



Вакантное место в парламенте появилось после того, как избиравшийся по Серовскому одномандатному округу депутат Сергей Бидонько ушёл на пост вице-губернатора Свердловской области.



Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. В 2018 году он завершил спортивную карьеру.

