«Челси» — «Арсенал»: прогноз Нобеля Арустамяна на финал Лиги Европы в Баку

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на финал Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Арсенал».



Ставка: «Челси» победит за 2.35.



«Одна из самых интересных игр весны. Потому что финал, потому что английские команды. И потому что на кону не только трофей, но и путёвка в Лигу чемпионов.



Я думаю, в связи с этим нас ждет напряжённейшая встреча. И мне кажется, что «Арсенал» постарается проявить себя в атаке. Но вопрос в том, что обе команды постараются отвоевать мяч. И у кого это получится, тот получит преимущество.



Но мой опыт подсказывает, что у «Челси» более классная команда по исполнителям. Поэтому я поставлю на чистую победу «пенсионеров».



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