«Челси» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на финальный матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19.



Прогноз: 2-3 гола в матче за 1.92.



«Возможно, это последний матч для Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси». Он ещё ничего в своей карьере толком и не выигрывал, а напротив тренер, который уже с разными командами навыигрывал достаточно много, в частности Лигу Европы с «Севильей». «Арсенал», имея этот победный тренерский бэкграунд, небольшой, но всё же фаворит в этом матче. Плюс на финише сезона мы видели, как выглядели нападающие «Арсенала» Обамеянг и Ляказетт, поэтому «Челси» будет непросто.



Помимо Маурицио Сарри, который является фаворитом на пост нового тренера «Ювентуса», также последняя игра может быть и для Эдена Азара. Здесь же очень многое на кону: это и трофей, и титул, и дорога в Лигу чемпионов, что для «Арсенала» очень важно. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень сложно выделить однозначного фаворита. Кто-то говорит, что будет забито много мячей, потому что команды отлично знают друг друга. Кто-то говорит, что раз финальный матч, то команды будут играть максимально аккуратно и собранно. Те и другие, наверное, правы.



У тех и других, разумеется, есть проблемы в обороне, поэтому вариант «обе забьют» исключать нельзя, но коэффициент не самый высокий -1,68. Можно было бы усилиться и взять ещё и ТБ (2,5), там коэффициент уже ближе к двойке, но я выберу другой вариант.



Мне кажется, что он наиболее интересный и оптимально подходит к этой встрече, где нет низа и нет верха, но может быть результат в ту или другую сторону. 2-3 гола в матче видится мне очень хорошим предложением. Это и победа той или иной команды со счётом 2:0 или 2:1. Может быть и крупная победа одной из команд со счётом 3:0 или же ничья — 1:1. Почему бы не попробовать сыграть именно этот вариант в финале Лиги Европы в лондонском дерби на стадионе в Баку 29 мая?».