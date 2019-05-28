NRG — FURIA: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

Сегодня, 29 мая, состоится киберспортивный матч в рамках турнира DreamHack Masters Dallas 2019, в котором встретятся NRG и FURIA.



Ставка: победа NRG за 1.32.



Американская команда NRG Esports находится на девятом месте в топе по версии сайта hltv. Из более-менее значимых результатов коллектива можно отметить 3-4-е место на StarSeries i-League Season 7 и также 3-4-е на IEM Sydney 2019. Также парни неплохо показали себя в рамках турнира cs_summit 4. На данный момент игроки коллектива NRG находятся в хорошей форме.



NRG находятся в группе B. Скорее всего, если им удастся сегодня обыграть команду FURIA, то во втором этапе они попадут на шведов из Fnatic. И вот этот барьер уже трудно будет преодолеть. В любом случае у коллектива NRG есть неплохие шансы побороться за одно из призовых мест турнира, а может быть, даже выиграть его. Не знаю, на сколько хватит их запала, ведь это будет второй турнир подряд практически без перерыва. Благо cs_summit 4 и DreamHack Masters Dallas 2019 проводятся в одной стране.



Бразильский коллектив FURIA eSports расположился на 18-й строчке мирового рейтинга. Данная команда часто обитает на второсортных турнирах типа ESEA MDL Season 31 North America, и их нечастые выезды на крупные турниры обычно ничего команде не дают, разве что бесценный опыт. Но всё же стоит отдать должное, что этот опыт они реализуют в результаты. Например, на ECS Season 7 North America Week 3 FURIA заняли первое место, на ECS Season 7 North America Week 2 — второе. На DreamHack Open Rio 2019 парни заняли второе место, уступив лишь коллективу AVANGAR.



В противостоянии NRG и FURIA букмекеры ставят в качестве фаворита коллектив из Америки. Хоть это и bo1-встреча, но коэффициент на победу NRG довольно-таки низкий. Считаю такой коэффициент заниженным, но ни при каких обстоятельствах не стал бы ставить на победу FURIA. По личным встречам счёт 4:1 в пользу NRG Esports, будет выбрана карта, на которой обе команды хороши. При таких раскладах NRG должны выигрывать. Проиграть в данном матче будет провалом для американского коллектива.