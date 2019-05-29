«Челси» — «Арсенал»: прогноз Максима Калиниченко на финальный матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19к.



Ставка: победа «Арсенала» за 3.18.



«Челси» неплохо проявил себя в Премьер-Лиге – итоговую третью строчку при сложившихся обстоятельствах вполне можно считать большим успехом. Качественно провели «пенсионеры» и Лигу Европы – единственным серьёзным соперником на пути к финалу был «Айнтрахт», сопротивление которого удалось сломить только в серии пенальти.



«Арсенал» не смог попасть в первую четвёрку по итогам сезона в Премьер-лиге, и теперь его единственным шансом оказаться в Лиге чемпионов является победа в финале Лиги Европы над «Челси». В отличие от «пенсионеров», соперники в плей-офф у команды Унаи Эмери были весьма солидные – «Наполи» и «Валенсия» боролись изо всех сил, но в итоге остались за бортом.



У «Арсенала» есть солидный козырь в этом финале – Унаи Эмери прекрасно знает, как побеждать в Лиге Европы. По игре у «канониров» есть проблемы, особенно это касается обороны, но и «Челси» вряд ли сейчас можно назвать идеальным. В противостояниях с «Наполи» и «Валенсией» «канониры» показали, что остановить их невозможно, вряд ли нынешний «Челси» способен это сделать. Предлагаю победу «Арсенала» за коэффициент 3.18», — сказал Максим Калиниченко.