«Челси» — «Арсенал»: прогноз Максима Калиниченко на финальный матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19к.
Ставка: победа «Арсенала» за 3.18.
«Челси» неплохо проявил себя в Премьер-Лиге – итоговую третью строчку при сложившихся обстоятельствах вполне можно считать большим успехом. Качественно провели «пенсионеры» и Лигу Европы – единственным серьёзным соперником на пути к финалу был «Айнтрахт», сопротивление которого удалось сломить только в серии пенальти.
«Арсенал» не смог попасть в первую четвёрку по итогам сезона в Премьер-лиге, и теперь его единственным шансом оказаться в Лиге чемпионов является победа в финале Лиги Европы над «Челси». В отличие от «пенсионеров», соперники в плей-офф у команды Унаи Эмери были весьма солидные – «Наполи» и «Валенсия» боролись изо всех сил, но в итоге остались за бортом.
У «Арсенала» есть солидный козырь в этом финале – Унаи Эмери прекрасно знает, как побеждать в Лиге Европы. По игре у «канониров» есть проблемы, особенно это касается обороны, но и «Челси» вряд ли сейчас можно назвать идеальным. В противостояниях с «Наполи» и «Валенсией» «канониры» показали, что остановить их невозможно, вряд ли нынешний «Челси» способен это сделать. Предлагаю победу «Арсенала» за коэффициент 3.18», — сказал Максим Калиниченко.
- 29 мая 2019
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:30
- 28 мая 2019
-
22:00
-
20:00
-
19:53
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
08:00
- 27 мая 2019
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:10
-
15:30
-
14:50
-
14:10
-
13:30
-
12:50
-
12:10
-
11:30
-
11:00