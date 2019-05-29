«Челси» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Бышовца на финальный матч Лиги Европы

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Арсенал». Встреча в Баку начнётся в 22:00 мск 29 мая.



Ставка: победа «Челси» за 2.35.



«Мне кажется, что пауза, имевшая место в чемпионате Англии после заключительного тура, осложнила жизнь всем финалистам. Интересно, во-первых, как тренерам удастся снять проблемы усталости в конце сезона, как суметь переключить их психику и сформировать настрой на достижение результата.



Я думаю, с одной стороны, это легко, потому что цена матча велика, тут и статус, и престиж, и имя – с этим проблем не будет. Но вот как целенаправленно подвести игроков к оптимальному состоянию? Это касается обоих финалов. В этом сложность есть.



Объективно «Челси» в этом сезоне смотрится рациональнее, и, мне кажется, за «пенсионеров» сыграет умение разрушить игровые связи на начальной стадии атак. Я думаю, это может принести успех команде Маурицио Сарри. Помимо этого сыграет роль наличие суперзвезды Азара, да и сумма индивидуальных качество футболистов у синих выше.



Поэтому преимущество будет у «Челси» и дело закончится их победой», — сказал Бышовец.