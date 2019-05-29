«Челси» — «Арсенал»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

29 мая в финальном матче Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал». Прогнозы букмекеров говорят о том, что выше шансы «аристократов». Поставить на победу «Челси» в основное время матча можно с коэффициентом 2.30. Это соответствует вероятности 42%. Шансы подопечных Унаи Эмери выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.25 (30%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.45 (28%).



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Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая, начало встречи в Баку — в 22:00 мск.