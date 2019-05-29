«Челси» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на английский финал Лиги Европы

Известный телекомментатор, эксперт по английскому футболу Александр Елагин дал прогноз и сделал ставку на финал Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» за 3.05.



«29 мая в Баку на олимпийском стадионе в финале 48-го розыгрыша Лиги Европы встретятся две английские команды «Арсенал» и «Челси». Кстати, первый финал Кубка УЕФА, который состоялся в мае 1972 года, тоже оказался чисто английским.



Для «Челси» это уже шестой еврофинал, четыре из пяти предыдущих оказались победными. Проигран только московский финал Лиги чемпионов. «Арсенал» пробивается в финал евротурнира в седьмой раз в своей истории. Правда, они были не столь удачливы, чем их соперники, победив лишь дважды.



Попадание в финал нынешней Лиги Европы этих английских грандов было предсказуемо. И «Челси», и «Арсенал» встретили достойных соперников только в ранге плей-офф. «Челси» с трудом прошёл крепкий и неуступчивый «Айнтрахт». А вот «Арсенал», несмотря на силу «Валенсии», которая постоянно входила в топ-5, сравнительно безболезненно прошёл и дома и в гостях.



Кстати, в только что завершившемся АПЛ недавно команды обменялись победами и разделили их всего два очка. Однако «Челси» стал третьим, а «Арсенал» лишь пятым. И только победа в Лиге Европы канонирам откроет путь в главный клубный турнир Европы. При всех равных достоинствах той и другой команды небольшое преимущество за счёт этой мотивированности я отдаю «Арсеналу».



Заветный трофей возьмут ребята Унаи Эмери! Моя ставка: победа «Арсенала», — сказал Елагин.