«Челси» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на финальный матч Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Финал Лиги Европы. Можно сказать, что это многострадальный матч. В последнее время много разговоров не о футболе. Английские клубы возвращают билеты, потому что болельщики не знают, как им ехать в Баку, да и не очень они хотят туда ехать. Не поедет туда Генрих Мхитарян. На мой взгляд, это является настоящим позором для УЕФА. Негоже, когда в финале не сыграет один из лучших футболистов команды из-за политических мотивов. И это все можно было просчитать заранее.
Но я думаю, для «Арсенала» это будет дополнительной мотивацией. Игрокам захочется показать, что они за Генриха. Во-вторых, они и без него что-то смогут сделать. Это тоже важно. Не знаю, что по результату. Это очень тяжело предполагать. Но «Арсенал» должен забить гол. А «Челси», если хочет выиграть трофей, а он является фаворитом по букмекерской линии, тоже должен забить. «Обе забьют» за 1,7.
Думаю, закрытого футбола мы здесь не увидим. Самое главное — у меня есть ощущение, что оборонительные линии и той, и другой команды несколько уступают атакующим. Есть чем поживиться в нападении и тем, и другим», — сказал Андронов.
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