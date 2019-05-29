«Челси» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на финал Лиги Европы

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз и сделал ставку на финал Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Арсенал».



Ставка: ничья в основное время за 3.38.



«Удивительно интересный матч Лиги Европы, хотя все сомневаются, ведь в финале две английские команды. Играть в Баку будет «Челси» против «Арсенала», но в финале могли быть команды и пожиже, поэтому для меня это совершенно не страшно, а даже здорово, что это чисто английский финал, собственно, как и в Лиге чемпионов.



Но вспоминаем полуфиналы — там они по-разному сложились, потому что «Челси» только в серии пенальти сумел одолеть «Айнтрахт», с другой стороны «Арсенал» «Валенсию» победил убедительно — 3:1 и 4:2.



«Челси» брал этот Кубок в 2013 году. В 14 матчах на пути к финалу «Челси» одержал 11 побед, три раза сыграл вничью. С другой стороны, своя, очень интересная, статистика есть и у соперника. «Арсенал», если вспомним его турнирный путь, начиная с ответного матча 1/8 финала, только выигрывал. А это пять побед подряд. И тренер «Арсенала», Унаи Эмери, этот приз выигрывал трижды!



Идёт соперничество лучших в Лиге Европы бомбардиров: у Жиру 10 мячей, у Обамеянга восемь. Обамеянг в прекрасной форме и наверняка захочет догнать своего оппонента в этой бомбардирской гонке. Думаю, можно ставить на голы. Но это не будет моей ставкой.



Берём во внимание потери «Челси» без Лофтус-Чика, Хадсона-Одои, Конте. Что касается «Арсенала», то здесь тоже потеря в лице травмированного Рэмзи. Я делаю следующий прогноз: ничья в основное время», — сказал Гусев.