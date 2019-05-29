«Челси» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на решающий матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Челси» – «Арсенал» в рамках финала Лиги Европы сезона-2018/19. Игра состоится сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: победа «Арсенала» за 3.00.



«Здесь есть несколько очень интересных моментов. Азар будет этим матчем прощаться с «Челси». Фигура Унаи Эмери, который не один раз выигрывал Лигу Европы с «Севильей». Плюс этот турнир – последний шанс для «Арсенала» взять путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.



Одна команда более атакующая («Арсенал»), другая более осторожно и внимательно действует в обороне. Нападение команды Эмери впечатляет. Очень раскованно и легко они действуют. Я думаю, что за счёт более успешной игры в атаке «Арсенал» возьмёт трофей», — сказал Ловчев.