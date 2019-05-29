«Челси» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на финальный матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в рамках финала Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча в Баку начнётся в 22:00 мск сегодня, 29 мая.



Ставка: обе забьют за 1.68.



«Я думаю, что получится довольно развлекательный матч. То, что случилось в январе, когда было 3:2, помните? Это может повториться и здесь, в Баку. У «Арсенала» из 27 матчей этого сезона 20 верха. У «Челси», если возьмём и отрезок Лиги чемпионов, то 7 из 10 матчей верха. Поэтому, учитывая атакующую мощь Ляказетта и Обамеянга с одной стороны и Азара с другой плюс тактическую гибкость Унаи Эмери, проблемы в обороне у «Челси» и отсутствие Н`Голо Канте – всё это может стать гремучей смесью, которая устроит нам замечательный, голевой фестиваль. Поэтому я бы сыграл на верх в этом классном лондонском матче «Арсенал» — «Челси» в Баку.



Тотал больше 2,5 и, разумеется, обе забьют. Будет интересно», — сказал Казанский.