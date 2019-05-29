«Челси» — «Арсенал»: прогноз Валерия Непомнящего на финал Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: победа «Арсенала» с учётом овертайма и серии пенальти за 2.15.



«В этом матче мои предпочтения на стороне «Арсенала», так как я уже давно хочу, чтобы «Арсенал» завоевал какой-то титул. Сейчас «Арсенал» способен добиться победы. У него сильная атакующая линия, и за счёт неё он способен победить. Главный тренер канониров Унаи Эмери знает, как побеждать в Лиге Европы, поэтому этот фактор тоже на стороне «Арсенала». Если «Арсенал» откроет счёт в матче, то вряд ли «Челси» сможет забить два мяча в ответ, так что не ожидаю много голов в этой игре, а также вряд ли здесь будет разгромный счёт. Конечно, если «Арсенал» будет вести в счёте, то он может ловить «Челси» на контратаках, но всё равно не думаю, что команда Эмери забьёт много.



Важным моментом является то, что к тренировкам у «Челси» вернулся Н’Голо Канте. У «Арсенала» из-за политических отношений матч пропустит Генрих Мхитарян. Он, конечно, играет важную роль в команде, но не настолько, чтобы команда без него никак не справилась, сейчас он не в том состоянии.



Отдаю предпочтение «Арсеналу» в этом матче, думаю, он сможет выиграть. Может быть, я выдаю желаемое за действительное, но тем не менее он для меня фаворит. Я ставлю на «Арсенал». Я не знаю, правда, в основное время он выиграет или, может быть, в серии пенальти, поэтому просто поставлю на победу «Арсенала» в Лиге Европы», — сказал Непомнящий.