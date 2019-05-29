«Челси» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата» на финал Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 между «Челси» и «Арсеналом». Встреча в Баку начнётся в 22:00 мск сегодня, 29 мая.



Ставка: итоговая победа «Арсенала» за 2.12.



«Сарри тренирует уже с 1990 года и за это время не завоевал ни одного трофея. Даже если отбросить скромные команды из прошлого, то нужно помнить, как итальянский наставник трижды приводил «Наполи» к различным медалям в Серии А, но не смог добыть хотя бы Кубок страны. Вот и в Англии Маурицио уже успел отдать пару финалов Гвардиоле.



Эмери, разумеется, собрал неплохой урожай с «ПСЖ», однако испанец взял три Лиги Европы с «Севильей», одолев в одном из финалов, например, «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Унаи умеет проводить решающие матчи на всех стадионах мира, которые не называются «Камп Ноу», поэтому, на наш взгляд, за солидные 2.12 есть смысл взять итоговую победу «Арсенала».



Оба центральных нападающих «Челси» не оправдывают ожиданий. Игуаин даже со «своим» тренером выглядит ужасно, а Жиру (несмотря на статус лучшего бомбардира турнира) выстреливает недостаточно часто, хотя на бывший клуб Оливье способен выйти с дополнительной мотивацией. Только гениальная игра Азара способна уравновесить связку Обамеянг—Ляказетт.



Два форварда «канониров» наколотили на двоих 35 мячей в АПЛ и ещё 13 в Лиге Европы. Без Канте и Лофтус-Чика потеряет мощь и уверенность средняя линия «Челси». Ковачич и Баркли выглядят не столь впечатляющее, а с другой стороны — агрессивные Джака и Торрейра. Вряд ли «аристократы» смогут на постоянной основе доминировать в центре поля, один Жоржиньо погоды не сделает.



Непредсказуемости матчу добавляют линии обороны. Защитники у обеих команд высокого уровня, но порой и те и другие склонны к панике и допускают ошибки при игре один в один. Здесь многое будет зависеть от того, насколько грамотно тренеры организуют подстраховку и компактность перед собственной штрафной.



Да, у «Челси» есть Азар, но разве этого достаточно, чтобы на итоговый триумф «Арсенала» давать коэффициент выше двойки, притом что Эмери регулярно берёт трофеи, а Сарри их упускает? Для любителей аккуратных ставок есть интересное предложение на индивидуальный тотал «канониров» больше 1 за 1.7.



У «аристократов» приличная оборона, достойно смотрится Кепа, но «Арсенал» со своими прекрасными форвардами обязан соорудить хотя бы один мяч, что уже гарантирует нам возврат. Обе команды хорошо знают друг друга, поэтому отсиживаться сзади здесь никто не станет. Отсутствие Канте лишь добавляет уверенности в правильности выбора.



За 1.95 доступна ставка на тотал жёлтых карточек в первом тайме меньше 1,5. Встречу обслужит опытнейший Джанлука Рокки, который многое повидал и явно не захочет портить игру созданием дополнительной нервотрёпки обеим командам. Страсти могут накалиться ближе к финальному свистку, а в первом тайме ожидать особой грубости не приходится.



Если снова вспомнить о личных встречах в текущем сезоне в АПЛ, то там мы увидим по одному «горчичнику» в первых таймах. Итальянский рефери наверняка учтёт чемпионат, который представляют «Челси» и «Арсенал», поэтому Рокки постарается давать бороться и лишний раз не размахивать прямоугольником жёлтого цвета. Самим футболистам до перерыва карточки не нужны, возможность грубо нарушить правила пригодится в концовке.



Для тех, кто ставит ради удовольствия и любит ловить сумасшедшие коэффициенты, доступна ставка на забитый мяч головой в исполнении Давида Луиса и гол от Гранита Джаки из-за пределов штрафной за безумные 301. Стандарт в исполнении «Челси» и дальний выстрел от одного из опорников «канониров» — почему бы и нет? Проверим нашу удачу».

«Челси» — «Арсенал». Прогноз: проверяем коэффициент 301.0 Эмери заберёт очередную Лигу Европы, в первом тайме Рокки не станет размахивать карточками.