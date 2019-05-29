«Челси» – «Арсенал»: прогноз Эльвина Керимова на финал Лиги Европы в Баку

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» – «Арсенал». Встреча в Баку начнётся в 22:00 мск сегодня, 29 мая.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.15.



«Челси» пробился в Лигу чемпионов через АПЛ, а «Арсенал» будет сражаться не только за второй в истории еврокубковый трофей (первый был добыт в 1994 году, когда «канониры» одолели в финале Кубка обладателей Кубков «Парму» 1:0), но и за путёвку в главный клубный турнир.



Тренирует «Арсенал» Унаи Эмери, именем которого, возможно, когда-нибудь этот турнир назовут. Баскский специалист одержал три победы кряду в ЛЕ вместе с «Севильей». Потрясающий показатель. А Маурицио Сарри пока даже не Дмитрий Парфёнов — итальянец не выиграл ни одного трофея в своей карьере. Сравнение здесь, безусловно, шуточное, но тем не менее. Сарри — великий тактик, но в футболе, как и в любом другом виде спорта, играют, чтобы завоевывать награды. Сейчас ходят слухи относительно возможного ухода Сарри из «Челси» по окончании нынешнего сезона. Что ж, если это правда, итальянец может громко хлопнуть дверью и выиграть для клуба первый еврокубок с 2013 года (тогда синие одолели в финале ЛЕ «Бенфику» 2:1).



В АПЛ в завершившемся сезоне команды обменялись домашними победами – «Челси» был сильнее дома в первом круге — 3:2. «Арсенал» же взял убедительный реванш в январе, выиграв 2:0 благодаря голам Ляказетта и Косельни. Любопытно, что в шести из семи последних официальных матчей между этими соперниками первые таймы завершались вничью.



В финале Лиги Европы я жду осторожного начала встречи. Спешить решать все вопросы в первом тайме, как мне кажется, никто не будет. Мой прогноз — исход 1-го тайма — ничья за 2.15», — сказал Керимов.