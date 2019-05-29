«Челси» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на финальный матч Лиги Европы

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку.
Ставка: победа «Арсенала» по пенальти за 12.50.
«17 дней без игровой практики — это много. Правда, у «Челси» перерыв получился короче — они слетали на товарищеский матч в США. Это было 16 мая, так что вряд ли акклиматизация будет иметь какое-то значение: всё-таки времени прошло много. Конечно, в финале шансы равные, тем более когда играют равные по силе команды. «Арсенал» без Мхитаряна, но не думаю, что это будет большой проблемой и как-то влияет на шансы команд. Непонятна ситуация с Сарри. То ли он уходит сразу после финала, то ли нет. И в том и в другом случае подобная неопределённость вряд ли помогает «Челси». Склоняюсь к тому, что Эмери выиграет ещё один Кубок УЕФА. Это его турнир», — сказал Черданцев.
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