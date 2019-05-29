«Челси» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на финал Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Арсенал». Встреча в Баку начнётся в 22:00 мск сегодня, 29 мая.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Противостояние лондонских клубов – вещь очень непредсказуемая. Соперники хорошо знают друг друга, соперники в курсе всех нюансов, сильных и слабых сторон. Но я не думаю, что на первый план в этой игре выйдет мотивация, потому что она у всех запредельная.



Я попробую сделать прогноз в пользу «Арсенала». Мне кажется, что для этого есть несколько причин. Во-первых, Унаи Эмери – человек, который умеет выигрывать кубковые финалы. Во-вторых, атмосфера в «Арсенале» – там всё относительно стабильно, понятно и неплохо, в то время как «Челси» постоянно бомбардируют слухами о будущем Сарри. Понятно, что будущего у итальянца в Лондоне, скорее всего, нет.



Если вспомнить Евро-2012, на который наша сборная поехала с тренером, который уходил после турнира, этот фактор, как игроки потом сами признавались, сказался на максимальной концентрации. Я думаю, что это тоже должно сказаться не в пользу «Челси» в игре в Баку. Третий фактор – травмированные игроки. У «Челси» лазарет более полон.



Делаю следующий прогноз: чистая победа «Арсенала» в основное время, обе команды забьют, более 2,5 гола», — сказал Казаков.