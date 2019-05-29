«Челси» — «Арсенал»: прогноз Александра Кержакова на финальный матч Лиги Европы

Экс-форвард сборной России по футболу Александр Кержаков дал прогноз матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку.
Ставка: 3 или больше гола в матче за 2.63.
«Этот матч не столь долгожданный всеми, как финал Лиги чемпионов, но это тоже финал и тоже второго по значимости трофея в Европе. Это финал Лиги Европы, который будет в Баку и в котором будут принимать участие две английские команды, две лондонские команды.
Лондонское дерби в Баку между «Челси» и «Арсеналом». В принципе, для многих специалистов это ожидаемый финал, потому что команды с таким именем и такими футболистами, команды с таким потенциалом и таким футболом, которые они показывали в Премьер-лиге, по ходу всего сезона и, в частности, в Лиге Европы, заслужили этот финал.
Команды очень уверенно прошли по всей этой турнирной кубковой лестнице и достаточно уверенно вышли в финал. Естественно, можно говорить, что в «Челси» Сарри может играть на удержание счёта, может играть по счёту. «Арсенал», на мой взгляд, это немножечко другая команда. Команда, которая не будет отсиживаться в обороне, она будет заставлять «Челси» обороняться либо после пропущенного мяча бежать отыгрываться.
Исходя из этого, мой прогноз на финал Лиги Европы между лондонскими командами «Челси» и «Арсенал» — тотал больше 3», — сказал Кержаков.
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