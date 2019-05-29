«Челси» — «Арсенал»: прогноз Юрия Розанова на финальный матч Лиги Европы

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку. Время стартового свистка главного арбитра матча итальянца Джанлуки Рокки — 22:00 мск.
Ставка: ничья за 3.42
«Небольшой перекос в сторону «Челси» не делает подопечных Сарри сильными фаворитами. Платят за ничью отлично. Вероятность велика. Пожалуй, попробуем. А ещё я бы поставил на «обе забьют». В полуфиналах это правило выполнялось строго».
В полуфинале «Челси» в серии пенальти обыграл немецкий «Айнтрахт», а «Арсенал» дважды обыграл испанскую «Валенсию».
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