«Бостон» — «Сент-Луис»: прогноз «Чемпионата» на 2-й матч финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 2-й матч финальной серии за Кубок Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». Встреча состоится завтра, 30 мая. Начало — в 3:00 мск.



Ставка: ТМ 7,5 малых штрафа за 1.85



«Сент-Луис» здорово провёл дебют и вполне мог зацепиться за результат, но в какой-то момент просел и стал ощутимо проигрывать в движении, а быстрый ответ Клифтона окончательно выбил у гостей почву из-под ног. Ну и, конечно, лишние фолы: пять удалений — это очень много. «Брюинз» сравняли счёт именно в большинстве, а потом уже не давали поднять сопернику голову.



38–20 по броскам — довольно красноречивый итог преимущества, которым владели хозяева в заключительные 40 минут. «Музыканты» увязли в обороне «медведей» и практически не тревожили Тууку Раска. Вдобавок Джордан Биннингтон не подтащил — две шайбы из трёх не были безнадёжными.



Если с защитой подопечных Брюса Кэссиди всё давно ясно, то в силовой борьбе они приятно удивили. «Сент-Луис» знает толк в единоборствах, но полноценным преимуществом в первой игре этот фактор не стал. На чужом пятаке гости появлялись редко, да и у бортов выглядели средненько. Если они хотят цепляться за серию, надо добавлять.



Ещё один важный момент — полнейшее преимущество низших звеньев «Бостона». Крэйгу Берюбе впору задуматься о паре изменений в составе или сочетаниях, потому что с таким доминированием третьей и четвёртой троек соперника надо что-то делать, иначе серия не затянется.



Проверим ТМ 7,5 малых штрафа за 1.85. Тренерский штаб «Блюз» наверняка постарается не допустить повторения той же ситуации, потому что давать чёрно-золотым фору в 4–6 минут большинства — это самоубийство. Игроков должны попросить действовать аккуратнее и компактнее. Второй вариант — «Бостон» получит больше штрафа за 2.45.



Неплохо смотрится ИТМ 3,5 броска Пастрняка за 1.80. В первом матче он тревожил Биннингтона четырежды, хотя отыграл почти 5,5 минуты в большинстве. Норма чеха по плей-офф — 3,2 броска. Гости играют строго и едва ли продолжат пачками хватать удаления, а в равных составах он не всегда активен.



По традиции возьмём ИТМ 2,5 шайбы «Блюз» за 1.63. В 14 предыдущих матчах плей-офф «Бостон» лишь раз пропустил больше двух голов, а «Сент-Луис» в первой встрече испытывал гигантские проблемы с преодолением обороны соперника».

«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз: «музыканты» подтянут дисциплину В первом матче «Сент-Луис» получил пять удалений. Многовато будет.