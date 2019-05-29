«Челси» — «Арсенал»: прогноз Александра Шмурнова на финальный матч Лиги Европы

Известный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку.



Ставка: гол Эдена Азара за 2.50



«Отсутствие Генриха Мхитаряна в составе «Арсенала» в финале Лиги Европы — большая проблема для имиджа европейского футбола, УЕФА и для Баку — города, который будет принимать матчи будущего чемпионата Европы. Но никуда от этого не денешься. Конфликт никуда не исчезнет, если УЕФА не станет проводить матчи в этой стране. Но я против того, чтобы считать ошибкой финал Лиги Европы в Азербайджане. Надеюсь, что даже без Мхитаряна, который, безусловно, является крайне сильным футболистом, соперники всё равно подарят нам праздник и продемонстрируют красивый и зрелищный футбол.



Коль нет одного из ключевых полузащитников, человека, который организует игру в центре поля, то у «Арсенала» могут возникнуть дополнительные проблемы. Впрочем, и без этого я считаю «Челси» фаворитом.



Азар уходит, он должен хлопнуть дверью. Полагаю, что бельгиец сыграет один из лучших матчей в сезоне. Поэтому я сыграю ни с результатом, ни с тоталом, ни с исходом, а именно с голом конкретного футболиста. Надеюсь, что его талант позволит забить невероятной красоты мяч. Кстати, если при этом выиграет «Арсенал», то ничего против я иметь не буду. Моя ставка на финал Лиги Европы — гол Эдена Азара».