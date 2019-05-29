«Челси» — «Арсенал»: прогноз Дмитрия Шнякина на финальный матч Лиги Европы

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку.



Ставка: обе забьют и меньше 4 голов в матче за 2.25.



«Перед лондонским финалом Лиги Европы хочу вас предостеречь. Всякий финал еврокубка может быть не совсем таким, каким его вы представляете. Каждая команда понимает, что стоит на кону. Поэтому абсолютно не удивлюсь, если кто-то из соперников наступит на горло собственной песне. Когда дело касается решающих матчей, то совсем не зазорно действовать осторожно, зная, что на кону стоит очень многое.



«Арсенал» так и не сумел пробиться в Лигу чемпионов через Английскую Премьер-Лигу. Кроме того, «канониры» не очень хорошо действуют в обороне. Команда Унаи Эмери пропустила аж 51 гол за чемпионат. Это очень много для клуба, который претендует на приставку топ. Плюс ко всему, «Арсенал» пропускает в семи матчах кряду.



«Челси» уже оступался в матчах с грандами в этом сезоне. Был момент, когда позиции Маурисио Сарри были на волоске от увольнения. После разгромных 0:6 от «Манчестер Сити» с топами «аристократы» действуют предельно осторожно.



Мне кажется, что нас ждет интересный матч. Для подобной игры и ставка должна быть соответствующая. Соперники отлично играют в нападении, но в то же время будут осторожничать в обороне. Поэтому ставлю на обе забьют + тотал меньше 3,5», — сказал Шнякин.

