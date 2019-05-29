Эксперты: Месси — один из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

По мнению аналитиков, главный претендент на пост наставника «Барселоны» — Роберто Мартинес, который в настоящее время руководит национальной командой Бельгии. Букмекеры предлагают коэффициент 1.19 (вероятность 84%) на то, что Мартинес возглавит сине-гранатовых.



Другими фаворитами эксперты называют хорошо знакомого болельщикам «Барселоны» Рональда Кумана (коэффициент 8.00), недавно покинувшего пост наставника «Бетиса» Кике Сетьена (8.50) и бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (10.50).



Явными аутсайдерами считаются Эрик тен Хаг (коэффициент 26.0), Маурисио Почеттино (34.0), Хави Эрнандес (34.0), Арсен Венгер (41.0), Нуну Эшпириту Санту, Хосеп Гвардиола, Лоран Блан, Филлип Коку и Йохим Лёв (все по 51.0).



Также букмекеры предлагают совсем безумные варианты. Если главным тренером «Барселоны» станет Лионель Месси, то сыграет ставка за 151.0. Аналогичный коэффициент установлен на назначение Тьерри Анри.



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