Букмекеры оценили шансы «Барселоны» и «Реала» сделать требл в следующем сезоне

Согласно котировкам аналитиков, вероятность требла в исполнении «Барселоны» или мадридского «Реала» крайне мала. Тем не менее шансы каталонцев оцениваются выше.
Поставить на то, что сине-гранатовые в сезоне-2019/20 выиграют Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов, можно с коэффициентом 17.0 (вероятность 5,8%). Вероятность триумфа «Королевского клуба» в трёх главных турнирах эксперты оценили коэффициентом 26.0 (3,8%).
Напомним, в XXI веке лишь трём командам удалось сделать требл. В сезоне-2009/10 Жозе Моуриньо привёл к успеху миланский «Интер», в сезоне-2012/13 Юпп Хайнкес выиграл всё с мюнхенской «Баварией», а «Барселона» — единственный клуб, который сделал «золотой хет-трик» дважды. В сезоне-2008/09 каталонцами руководил Хосеп Гвардиола, а в сезоне-2014/15 выдающимся достижением отметился Луис Энрике.
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