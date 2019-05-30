«Уфа» — «Томь»: букмекеры назвали фааворита матча за право выступать в РПЛ

Сегодня в Уфе пройдёт 1-й стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Встретятся «Уфа» и «Томь», начало матча в 17:00 мск.
Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.28. Это соответствует вероятности 74%. Сделать ставку на томичей можно за 11.50 (8%). На ничейный исход предлагается коэффициент 5.30 (17%).
Шансы уфимцев сохранить место в лиге букмекеры оценили коэффициентом 1.17 (82%). На сибиряков можно сделать ставку за 5.00 (18%).
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.25. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.65. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.95. За 1.35 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа команды Вадима Евсеева со счётом 2:0 (коэффициент 5.00).
Ответный матч в Томске пройдёт 2 июня.
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