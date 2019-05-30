Касаткина — Пуиг: прогноз Анны Чакветадзе на матч 2-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport сделала прогноз на матч Дарья Касаткина — Моника Пуиг во втором круге турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 30 мая.



Ставка: победа Касаткиной за 1.63.



«Каждый матч сейчас невероятно важен для Дарьи Касаткиной. Плохой сезон у неё, часто она вылетает в стартовых кругах. И даже здесь против неизвестной итальянки она начала неудачно, но потом разозлилась на себя и победила всё-таки уверенно. Любая победа важна для Касаткиной, нужно возвращать уверенность в собственных силах, которая совсем исчезла в этом году.



Моника Пуиг после победной Олимпиады и близко не подбиралась к этому уровню игры. Были какие-то отдельные турниры, где она выстреливала, но стабильности в её результатах нет совсем. В Чарльстоне лучший турнир она провела, добралась даже до полуфинала, где уступила Мэдисон Киз.



Там же, в Чарльстоне состоялась последняя встреча Касаткиной с Пуиг, Даша выиграла в трех партиях. Предполагаю, что и завтрашний поединок будет сложным. С уверенностью и стабильностью у обеих проблемы. Но поставлю на Касаткину, она всё-таки более разнообразный и тонкий игрок. Если что-то не пойдёт, она может изменить стиль, придумать какие-то ходы. У Пуиг план один — бить как можно сильнее. Если с точностью проблемы, то вариантов выиграть уже нет», — сказала Чакветадзе.