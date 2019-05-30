«Уфа» — «Томь»: прогноз Руслана Нигматуллина на стыковой матч за место в РПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на первый переходной матч ФНЛ/РПЛ сезона-2018/19 «Уфа» — «Томь». Встреча начнётся в 17:00 мск 30 мая.



Ставка: победа «Уфы» минимум в 2 мяча за 2.40.



«Начинаются переходные матчи, сейчас будет жарко, потому что команды Премьер-Лиги не хотят её покидать. Но дело ещё и в том, что не все команды ФНЛ хотят в Премьер-Лигу.



Одна из них — “Томь”. Всё-таки странно, когда команда попадает в переходные матчи, но заведомо объявляет, что играть в Премьер-Лиге не хочет, поэтому “Уфа”, без сомнений, чемпион. Чемпион всего и на свете в этом противостоянии. “Уфа” — фаворит, “Уфа” победит. Победит в два мяча минимум», — сказал Нигматуллин.