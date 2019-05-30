«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч за РПЛ

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый переходной матч ФНЛ/РПЛ сезона-2018/19 «Нижний Новгород» — «Крылья Советов».



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Я думаю, что это будет игра команд, которые понимают всю значимость этой встречи. Существует много вопросов по мотивации «Нижнего» — есть ли у них деньги? Но, насколько я знаю, команда всё же ставит цель выйти в РПЛ. Поэтому думаю, что нам стоит ждать упорного, равного противостояния.



Уверен, что «Нижний» захочет добиться результата дома и будет много атаковать. Знаю «Крылья» и их плохую игру в обороне, они наверняка пропустят, но и забить шанс будет. Поэтому — «обе забьют», — сказал Арустамян.