«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на матч за РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Это переходные игры за право сыграть в РПЛ в сезоне 2019/20. Первая встреча состоится сегодня 30 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе.
Ставка: «Нижний Новгород» забьёт как минимум 2 гола за 2.36.
«Мне кажется, здесь иной расклад в сравнении с парой «Уфа» — «Томь». «Крылья Советов» в каком-то изможденном состоянии прибыли на финиш сезона в РПЛ. И дело даже не в том, что они проиграли ЦСКА с чудовищным счетом, эта игра ничего не значила, и место «Крыльев Советов» было понятно. Не знаю, была ли у самарцев целенаправленная подготовка, но соперник им достался несколько более сложный.
Как минимум в первом матче «Нижний Новгород» поборется и постарается воспользоваться состоянием коллективного замешательства, которое есть у «Крыльев». Как бы продолжит «Нижний» то, что начал ЦСКА. Понятно, что исполнители другие, но здесь есть чем поживиться.
Выберу ставку «индивидуальный тотал «Нижнего Новгорода» больше 1 мяча» с коэффициентом 2,36. Ставка подразумевает расход, ну и коэффициент достаточно большой, чтобы рискнуть», — сказал Андронов.
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