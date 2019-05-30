Эксперты назвали наиболее вероятный лимит на легионеров в РПЛ в сезоне-2020/21

Вопрос лимита на легионеров обсуждается уже давно. Но, похоже, скоро нынешний лимит (как минимум 6 россиян на поле в каждый момент игры) изменят. По словам главы РФС Александра Дюкова, решение о новом лимите с сезона-2020/21 должны принять в июне.



По мнению аналитиков, вероятнее всего, клубам разрешат заявлять на сезон 8 легионеров и 17 россиян. При этом не будет ограничений по количеству иностранных футболистов на поле. Поставить на такой вариант можно за 1.45 (вероятность 45%).



Сделать ставку на формулу «7+18» можно за 5.00 (16%). Вероятность принятия формул «9+16» или «10+15» букмекеры оценили коэффициентом 10.00 (по 8%).



Наконец, поставить на то, что в итоге в сезоне-2020/21 в РПЛ будет действовать любой другой вариант лимита, можно за 2.80 (25%).