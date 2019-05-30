«Уфа» — «Томь»: прогноз Алексея Андронова на стыковой матч за место в РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Уфа» — «Томь». Это переходные игры за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 30 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе.



Ставка: победа «Уфы» и меньше 3 голов в матче за 2.50.



«Начинаются стыковые матчи за право сыграть в Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Уфа» сыграет с «Томью». Команда РПЛ выглядит фаворитом в глазах букмекеров.



Я думаю, что «Уфа» достаточно давно и целенаправленно готовилась к этому матчу и, возможно, даже к этому сопернику, ведь было примерно понятно, как финиширует турнир в ФНЛ.



Мне кажется, «Томь» будет очень осторожна в этой встрече и постарается перенести решение вопроса на своё поле. И в этом матче большого количества голов я не жду, но, думаю, «Уфа» должна выигрывать 1:0 или 2:0.



Мой выбор — «победа «Уфы» и тотал меньше 2,5 мяча» с коэффициентом 2.5. Мне кажется, «Томь» до конца будет держать оборону. Но возможности «Уфы», на мой взгляд, совпадают с возможностью забить гол», — сказал Андронов.