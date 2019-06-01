«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на финал Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Прогноз: второй тайм результативней первого за 1.99.



«Не люблю национальные финалы. Команды слишком хорошо друг друга знают. Конечно, могут друг друга удивить, как в Баку, но сильно сомневаюсь, что смогут удивить друг друга в Мадриде. «Тоттенхэм» — более сбалансированная команда, чем «Арсенал». «Ливерпуль» — с быстрой атакой, но у Клоппа есть проблема с финалами: выиграл только один финал из семи или восьми.



Здесь слишком многое стоит на кону. Конечно, мало кто предполагал увидеть «Тоттенхэм» в финале, но «Ливерпуль» второй год в финале, и это очень круто. Но я нашел такую закономерность. Если не играют испанские команды, как было с «Атлетико» и «Реалом» в Лиссабоне или Милане, то очень мало ничьих. «Атлетико» с «Реалом» играли вничью. Почему бы в национальной паре «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», даже несмотря на то что в АПЛ «Ливерпуль» дважды обыграл «Тоттенхэм», не сыграть лобовую ничью. Просто предлагаю, как набросок.



Но есть определенная закономерность. В финале первые таймы команды, как правило, проводят очень сдержанно, не раскрываясь, а во втором уже вынуждены рисковать. Фактор гола имеет колоссальное значение, что и было доказано в матче «Челси» — «Арсенал». Если посмотреть статистику и не брать матч «Атлетико» с «Реалом», то, как правило, получается, что второй тайм результативнее первого. Так было и в прошлом сезоне в Киеве. Так было и в Кардиффе, когда «Ювентус» заглотил три мяча в матче с мадридским «Реалом». Статистически это вариант приезжает в финалах гораздо чаще, чем не доезжает.



На матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» рассмотрел бы лобовую ничью, но как основную ставку предложил бы сыграть второй тайм результативнее первого. Эта ставка сыграла в Лиге Европы. Почему бы ей не сыграть в финале Лиги чемпионов? Мой прогноз — второй тайм больше первого».