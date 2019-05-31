«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Роберто Карлоса на финал Лиги чемпионов-2019

Бывший бразильский футболист, победитель Лиги чемпионов и чемпион мира Роберто Карлос дал прогноз на финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», который состоится 1 июня в Мадриде. Поединок начнётся в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» в матче за 1.45.



«Хотел бы, чтобы «Реал» вышел в финал. Но, к сожалению, это не так. Надеюсь, это случится через год. В нынешнем финале не вижу явного фаворита. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслуженно сыграют в финале. Трудно сказать, кто победит. Но, думаю, у «Ливерпуля» будет совсем небольшое преимущество, потому что они уже играли в финале год назад», — сказал Роберто Карлос.



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