Эксперты назвали вероятность возвращения Ильи Ковальчука в КХЛ

1 июля 2018 года Илья Ковальчук вернулся в НХЛ, подписав контракт на три года с клубом «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму $ 18,75 млн. Однако первый сезон после возвращения стал провальным: россиянин сыграл в 64 матчах, набрав 34 (16+18) очка. Клуб же не попал в плей-офф.



Букмекеры оценили вероятность того, что Ковальчук вернётся в КХЛ этим летом. Поставить на то, что нападающий подпишет контракт с одним из клубов КХЛ, можно за 4.00. Это соответствует вероятности 24%. Сделать ставку на то, что Илья останется в НХЛ, можно за 1.20 (76%).



Форвард был капитаном сборной России на недавно завершившемся ЧМ-2019 по хоккею. В 10 матчах он набрал 5 (2+3) очков и заработал показатель полезности "+3". Сборная России на турнире заняла третье место.