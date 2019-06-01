«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на финал Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.



«Наверное, в этом матче фаворит очевиден. «Ливерпуль» — команда играющая, команда, которая невероятный путь проделала в этом турнире, в прошлом году играла в финале Лиги чемпионов, но проиграла «Реалу». На мой взгляд, конечно, «Ливерпуль» — фаворит, постарается играть от себя.



«Тоттенхэм» — команда, которая ищет возможности в каждом матче, с великолепным тренером, который чувствует каждую минуту игры, грамотно управляет командой. Сила «Тоттенхэма» именно в тренере, потому что «шпоры» — команда менее звездная, чем «Ливерпуль».



«Ливерпуль» — эмоции, болельщики, страсть. Все это есть в команде Юргена Клоппа, так что у «Ливерпуля» есть предпосылки к победе. История циклична, а «Ливерпуль» в этом цикле Юргена Клоппа заслужил большую победу. Думаю, она будет 1 июня в Мадриде».



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