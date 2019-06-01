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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч
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1 июня в финальном матче Лиги чемпионов встретятся английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». По оценке букмекеров, шансы мерсисайдцев выше. Поставить на победу команды Юргена Клоппа в основное время матча можно с коэффициентом 1.90. Это соответствует вероятности 51%. Шансы «Тоттенхэма» выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.40 (22%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.65 (27%).

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Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится 1 июня, начало встречи в Мадриде — в 22:00 мск.

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