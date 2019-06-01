«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз Евгения Ловчева на финал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на финальный матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 1 июня и начнется в 22:00 мск.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.
«Не случайно главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино говорил в интервью, что они не ставили задач и не рассчитывали на выход в финал Лиги чемпионов. Ну вот так случилось. Такое бывает, что и палка раз в год стреляет.
«Ливерпуль» серьезнее и с точки зрения атаки, и с точки зрения поставленной игры. Индивидуальное мастерство тоже выше у футболистов «Ливерпуля». Плюс «Ливерпуль» уже недавно был в финале. Для Юргена Клоппа это также не первый финал Лиги чемпионов. Думаю, победят мерсисайдцы», — сказал Ловчев.
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