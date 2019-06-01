«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз Жорди Гратакоса на финал Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Матч пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.



«Уверен, все с интересом ждут главного матча клубного европейского сезона. Пожалуй, ни для кого не секрет, что фаворитом матча является «Ливерпуль». Работой Юргена Клоппа в этом сезоне невозможно не восхищаться. Команда сильно прибавила в игре, в обороне благодаря лидерам — вратарю Алиссону, защитнику ван Дейку и опорнику Фабиньо.



Но главная сила «Ливерпуля» — это, конечно, атакующая тройка Фирмино — Мане — Салах. Особенно в последнее время меня впечатляет Мане. В ответном полуфинале с «Барселоной» он был просто невероятен: наступает и справа, и слева, постоянно угрожает воротам и запутывает защитников.



Но «Ливерпуль» вряд ли ждет легкая прогулка в финале. «Тоттенхэм» никто не ждал в финале, но команда Почеттино проявила невероятный командный дух. Эта команда всегда очень неудобна топ-соперникам, хорошо играет с лидерами английского и европейского футбола. Если сможет играть Гарри Кейн, то у них есть все шансы испортить «Ливерпулю» праздник.



Думаю, «Ливерпуль» включит знаменитую агрессивную игру с очень высоким прессингом. Ставлю на победу «Ливерпуля». Думаю, все решится во втором тайме, когда атакующая тройка красных замучает защитников соперника. Мой прогноз — «Ливерпуль» забьет хотя бы один гол во втором тайме», — сказал Гратакос.