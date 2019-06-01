«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Эльвина Керимова на финал ЛЧ-2019

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».



Ставка: минимум 3 гола в матче за 1.80.



«Английский финал обещает быть зрелищным. Ведь там, где играет «Ливерпуль» Юргена Клоппа, скучно быть не может априори.



Оба еврокубковых финала Клоппа с мерсисайдцами получились результативными: с «Севильей» в Лиге Европы — 1:3, с «Реалом» в Лиге чемпионов в прошлом году — 1:3. В биографии Клоппа есть еще один финал — с «Боруссией» в 2013 году в ЛЧ. Там его команда тоже уступила сопернику, «Баварии», — 1:2.



Как видите, во всех решающих матчах команды немецкого специалиста забивали один мяч, а пропускали два и больше. В этот раз, думаю, «Ливерпуль» подправит отрицательную статистику своего тренера. Хотя рисковать и ставить на исход встречи не возьмусь. Предложу ставку на тотал голов.



В четырех матчах этих соперников подряд забивалось больше 2,5 гола. В этом сезоне «Ливерпуль» дважды победил с одинаковым счетом — 2:1. Думаю, сценарий ближайшего матча будет похожим. «Ливерпуль» Клоппа играет в агрессивный вертикальный футбол и наверняка найдет способ вскрыть оборону лондонцев. А «шпоры» постараются ответить. Жду результативного футбола. Мой прогноз — тотал больше 2,5 гола в матче за 1,80», — сказал Керимов.