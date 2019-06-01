«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Валерия Непомнящего на финал Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Матч пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».



Ставка: «Ливерпуль» забьёт минимум 2 гола за 1.90.



«Для меня фаворит матча — «Ливерпуль». Нужен наконец-то титул этой команде, и мне хочется, чтобы Юрген Клопп выиграл трофей Лиги чемпионов, так как он уже дважды выходил со своими командами в финалы главного европейского турнира, но ни разу не смог победить. «Ливерпуль» подходит к матчу без потерь, за исключением Роберто Фирмино, который может не сыграть из-за повреждения.



Английские команды всегда заряжены на атаку. Думаю, будет результативная игра, а «Ливерпуль» забьет не меньше двух мячей. Не верю, что "«Ливерпуль» выиграет со счетом 1:0. «Тоттенхэм», конечно, может забить, но в это верю меньше, хотя «Ливерпуль» пойдет вперед и «Тоттенхэм» может поймать момент забить. С другой стороны, и «Ливерпуль» может поймать лондонцев на контратаке и реализовать свой шанс. Считаю, «Ливерпуль» забьет не меньше двух мячей, а вот каким ответ будет со стороны «Тоттенхэма», сложно сказать.



В плане исхода матча не знаю, как сложится игра, но «Ливерпуль» в финале должен сыграть результативно. У Клоппа вся линия атаки такая, что от любого можно ожидать угрозы. Думаю, себя проявят основные игроки линии атаки. Также вполне вероятно, что смогут отличиться центральные защитники при стандартных положениях, но все-таки, думаю, определяющими в игре «Ливерпуля» станут лидеры — Салах, Фирмино, Мане, именно они решают многое», — сказал Непомнящий.