«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Кержакова на финал Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: ничья в основное время за 3.55.
«Тут излишне рассказывать, как команды вышли в этот финал. Все смотрели полуфиналы, все наслаждались великолепными камбэками «Ливерпуля» в матче с «Барселоной» и «Тоттенхэма» в матче с «Аяксом». Многие, конечно, хотели видеть в финале «Аякс», но «Тоттенхэм» оказался сильнее.
Что касается этого матча, на мой взгляд, здесь не стоит ожидать феерии забитых голов и очень открытой игры. Хотя и «Ливерпуль» очень любит атаковать, и «Тоттенхэм» имеет в своем распоряжении великолепную линию атакующих футболистов. Но финал Лиги чемпионов есть финал Лиги чемпионов. И Клопп уже участвовал в таких матчах, как тренер «Боруссии» Дортмунд, и мы помним, что финал его против «Баварии» был не столько красочным, сколько очень терпеливым, в котором победу одержала «Бавария».
Думаю, рисунок этого финального матча Лиги чемпионов будет примерно таким же. Мой прогноз на финал Лиги чемпионов 2019 года между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» такой: команды сыграют вничью в основное время».
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