«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Руслана Нигматуллина на финал ЛЧ-2019

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.
«Ну вот и настала пора главного матча в Лиге чемпионов. И опять финал, и опять английские команды. Теперь поговорим о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле».
Прошлая встреча соперников состоялась относительно недавно – в конце марта «Ливерпуль» дома победил 2:1. Такой же счет, кстати, был зафиксирован и первом круге чемпионата – и снова «Тоттенхэм» уступил.
А в прошлом сезоне был матч, где «шпоры» были явно сильнее — выиграли 4:1. Но это уже было очень давно и, как говорят, неправда. Такого преимущества сейчас у «Тоттенхэма» нет, да и вообще никакого нет.
Если брать букмекерские котировки, видно, что все эксперты считают фаворитом «Ливерпуль». И я с этим соглашусь. Оценил бы силы как 60 на 40 в пользу красных.
Что касается результативности, сказать сложно, потому что команды могут сыграть и в засушливый футбол, и в голевой. Хотя в последних встречах соперники верх пробивали.
Лично я буду болеть за «Ливерпуль», нравится мне эта команда. Хотя «Тоттенхэм» тоже симпатичен. Но слишком уж интересно увидеть Клоппа с кубком чемпионов. Я думаю, что он заслужил победу в этом фееричном сезоне. Жаль, чуть-чуть ему не хватило, чтобы выиграть в АПЛ. Но в Лиге чемпионов он компенсирует это сполна», — сказал Нигматуллин.
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