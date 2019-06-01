«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на финал Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз и сделал ставку на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Для лондонского клуба это будет первый лигочемпионский финал. Для «Ливерпуля» — девятый, причем второй подряд. Из восьми предыдущих мерсисайдцы выиграли пять. А в общей сложности у «Ливерпуля» это уже 14-й финал евротурнира.



У «Тоттенхэма» — пятый финал еврокубка и первый — в Лиге чемпионов. Однако «Шпоры» могут похвастаться тем, что первыми из британских клубов сумел выиграть евротрофей.



Нынешний финал Кубка чемпионов будет особым для обоих соперников, которые в полуфиналах совершали просто невероятные камбэки. «Ливерпуль», крупно проиграв в столице Каталонии — 0:3, сумел вырвать общую победу, разгромив «Барсу» — 4:0. Ну а «Тоттенхэм», выступая без своего капитана и лучшего бомбардира Харри Кейна, проиграв дома — 0:1 и уступая после первого тайма в Амстердаме «Аяксу» — 0:2, после перерыва забил подряд три мяча и прорвался в финал.



То, что сделали английские команды в полуфинале, действительно на грани фантастики. Выбор в пользу одного из соперников сделать не могу. Предлагаю поставить на «обе забьют».