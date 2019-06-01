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Эксперты назвали ставки россиян на финальный матч Лиги чемпионов-2018/19

Эксперты назвали ставки россиян на финальный матч Лиги чемпионов-2018/19
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Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.

90% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу команды Юргена Клоппа, 8% — на «Тоттенхэм», 2% — на ничью.

На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 97% объёма рынка при коэффициенте 1.75. 3% приходятся на то, что в матче будет меньше 3 голов при коэффициенте 2.10.

Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Ливерпуля» в основное время матча. На этот исход Клоппа с учётом овертайма и серии пенальти (14%), на победу «Тоттенхэма» в основное время матча (7%), на успех мерсисайдцев с форой (-1) (7%), и на то, что забить смогут обе команды (6%).

На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 750 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех команды Клоппа в основное время матча с коэффициентом 1.90.

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