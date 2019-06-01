«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на финал Лиги чемпионов — 2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.



Ставка: Салах забьёт за 2.30.



«Сложно прогнозировать финальные встречи, тем более когда играют команды из одной страны, знающие друг друга досконально. Здесь может быть абсолютно все. Вроде бы на бумаге «Ливерпуль» фаворит, но ему очень не везет в последние годы. Вполне тут «Тоттенхэм» может удивить, может быть ничья в основное время.



Абстрагируюсь от результата. Хочу предложить поставить на гол Мохаммеда Салаха. У него будет невероятная мотивация. Все помнят, чем закончился прошлогодний финал. Он травмировался и не смог помочь команде. Он не участвовал в выходе «Ливерпуля» в финал, наблюдал за подвигом команды с трибуны. Наверняка чувствует за собой должок. И это должно придавать ему мотивации.



Думаю, за несколько недель Салаха успели подлатать, привести в полный порядок, и он станет вожаком «Ливерпуля» в этом финале. Вполне ему по силам забить «Тоттенхэму», учитывая, сколько раз он это делал за два сезона в Англии. Коэффициент 2,3 в данном случае вполне должен всех устроить. Думаю, и пенальти именно он исполнит, если придется».