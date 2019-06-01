«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на финал Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» со счётом 2:0 за 8.00.



«Едва ли не главный матч международного сезона. В финале Лиги чемпионов играют английские команды «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды совершили чудо на пути к финалу.



Но истории разные. У «Тоттенхэма» это вообще первый финал в Лиге чемпионов. У «Ливерпуля» последняя победа была в 2005 году. И эти команды сойдутся на поле в Мадриде. Думаю, это будет игра Салаха, если ничто не помешает ему выйти на поле. Ведь в конце сезона он должен взять свое, потому что уж очень много недобрал в прошлом году из-за травмы, не попал в топ-11 лучших игроков сезона.



Почеттино против Клоппа — это особенная тренерская дуэль. Это едва ли не самые яркие тренеры в мире.



На стороне «Ливерпуля» — класс, опыт, великолепный сезон. В чемпионате «Ливерпуль» два раза выигрывал у «Тоттенхэма» со счетом 2:1. Но «Тоттенхэм» выбил из розыгрыша «Манчестер Сити», будущего чемпиона Англии, совершил подвиг в матче с «Аяксом». Но и «Ливерпуль» не пустил в финал «Барселону».



Мой прогноз может удивить точечностью. Он довольно рисковый. Матч закончится победой «Ливерпуля» со счетом 2:0, за очень мощный коэффициент».