«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на финальный матч ЛЧ-2019
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: как минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 2.05.
«В Лиге чемпионов, как и все, попробую поставить на «Ливерпуль» и на крупную (относительно) по количеству голов победу красных.
Поставил бы на то, что обе команды забьют, потому что футбол в последнее время в Лиге чемпионов сверхрезультативный. Попробую поставить на то, что будет верховая игра, то есть более 2,5 гола за матч. И на то, что «Ливерпуль» выиграет оба тайма и матч в целом. Счет — 3:1».
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