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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на финальный матч ЛЧ-2019

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на финальный матч ЛЧ-2019
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: как минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 2.05.

«В Лиге чемпионов, как и все, попробую поставить на «Ливерпуль» и на крупную (относительно) по количеству голов победу красных.

Поставил бы на то, что обе команды забьют, потому что футбол в последнее время в Лиге чемпионов сверхрезультативный. Попробую поставить на то, что будет верховая игра, то есть более 2,5 гола за матч. И на то, что «Ливерпуль» выиграет оба тайма и матч в целом. Счет — 3:1».

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