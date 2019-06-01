«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на финальный матч ЛЧ-2019

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».



Ставка: как минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 2.05.



«В Лиге чемпионов, как и все, попробую поставить на «Ливерпуль» и на крупную (относительно) по количеству голов победу красных.



Поставил бы на то, что обе команды забьют, потому что футбол в последнее время в Лиге чемпионов сверхрезультативный. Попробую поставить на то, что будет верховая игра, то есть более 2,5 гола за матч. И на то, что «Ливерпуль» выиграет оба тайма и матч в целом. Счет — 3:1».



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