«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на финал Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и как минимум 3 гола в матче за 2.00.



«Круто, что здесь, в Мадриде, английский финал, круто, что играют команды, которые достойны красиво закончить этот сезон.



Почеттино прекрасно знает Клоппа. Давайте вспомним игры в АПЛ — они были очень близки к друг другу. Все решала одна небольшая деталь.



Думаю, в этой встрече будет так же, как в Баку, — обе забьют. Атака, что у одних, что у других, хороша. Не очень верю, что Кейн выйдет в стартовом составе. Он вообще там не нужен. Без него замечательно будет. Сон, Моура знают, как играть, у них великолепная «химия».



О трезубце «Ливерпуля» и говорить нечего. И там и там атака. Оборона красивая, но думаю, что обе забьют и тотал будет больше 2,5, потому что английский финал по определению не может быть скучным. Эти команды никогда не играли в скучный футбол. Так случится и в Мадриде».