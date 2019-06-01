«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на финал Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и как минимум 3 гола в матче за 2.00.
«Круто, что здесь, в Мадриде, английский финал, круто, что играют команды, которые достойны красиво закончить этот сезон.
Почеттино прекрасно знает Клоппа. Давайте вспомним игры в АПЛ — они были очень близки к друг другу. Все решала одна небольшая деталь.
Думаю, в этой встрече будет так же, как в Баку, — обе забьют. Атака, что у одних, что у других, хороша. Не очень верю, что Кейн выйдет в стартовом составе. Он вообще там не нужен. Без него замечательно будет. Сон, Моура знают, как играть, у них великолепная «химия».
О трезубце «Ливерпуля» и говорить нечего. И там и там атака. Оборона красивая, но думаю, что обе забьют и тотал будет больше 2,5, потому что английский финал по определению не может быть скучным. Эти команды никогда не играли в скучный футбол. Так случится и в Мадриде».
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