«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.
«Встречаются две английские команды — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Смешно, что ни одна из этих команд не выигрывала АПЛ с момента ее основания, но они сыграют в финале Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» играл в прошлогоднем финале, тогда ужасным образом действовал голкипер. Логично, что эту линию «Ливерпуль» усилил в это межсезонье. Теперь новый челендж для Юргена Клоппа — у него это третий финал Лиги чемпионов. Мне кажется, на этот раз удача ему улыбнется. Все-таки «Тоттенхэм» впервые сыграет в матче такого уровня. Мне кажется, «Ливерпуль» более опытный, более тертый, более уверенный в себе.
Выберу ставку на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1,90. Думаю, победа будет достаточно уверенной. Как действует атакующая линия «Ливерпуля», мы видели в Лиге чемпионов. Её возможности очень велики».
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