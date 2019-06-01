«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на финал Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.



«Встречаются две английские команды — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Смешно, что ни одна из этих команд не выигрывала АПЛ с момента ее основания, но они сыграют в финале Лиги чемпионов.



«Ливерпуль» играл в прошлогоднем финале, тогда ужасным образом действовал голкипер. Логично, что эту линию «Ливерпуль» усилил в это межсезонье. Теперь новый челендж для Юргена Клоппа — у него это третий финал Лиги чемпионов. Мне кажется, на этот раз удача ему улыбнется. Все-таки «Тоттенхэм» впервые сыграет в матче такого уровня. Мне кажется, «Ливерпуль» более опытный, более тертый, более уверенный в себе.



Выберу ставку на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1,90. Думаю, победа будет достаточно уверенной. Как действует атакующая линия «Ливерпуля», мы видели в Лиге чемпионов. Её возможности очень велики».